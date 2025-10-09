Сон Хын Мин рассказал, как Месси повлиял на его переход в МЛС

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин рассказал, как выступление чемпиона мира Лионеля Месси в «Интер Майами» повлияло на его переход в МЛС.

«Я пришёл в МЛС не из-за него, но он оказал на меня определённое влияние; он сделал лигу ещё больше, и я хочу быть похожим на него. Скрывать нечего. Мы не в одной команде, поэтому мне не терпится увидеть его игру», – приводит слова корейского форварда издание OneFootball в соцсети X.

Напомним, 33-летний южнокореец перешёл в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма» в начале августа за $ 26 млн. Ранее он выступал за «Сеул», «Гамбург» и «Байер», а с 2015 года защищал цвета лондонского клуба. За «шпор» Сон провёл 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу, став победителем Лиги Европы сезона-2024/2025.