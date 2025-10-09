Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сербия объявила об особом контроле прохода на матч с Албанией в отборе ЧМ-2026

Сербия объявила об особом контроле прохода на матч с Албанией в отборе ЧМ-2026
Футбольный союз Сербии объявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в преддверии матча с Албанией в 7-м туре европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды сыграют в субботу, 11 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Албания
Ранее в Сербии был арестован человек, пытавшийся провезти в страну флаги и одежду с символикой организации АОК (Армия освобождения Косова), которую в Сербии считают экстремистской.

«Этот случай ещё раз подтверждает уровень риска, связанного с этим матчем, поэтому все меры безопасности будут соблюдаться неукоснительно и без исключений. Ассоциация футбола Сербии выражает полную поддержку компетентным органам в реализации всех мер безопасности.

Билеты на матч будут строго именные, вход на стадион будет невозможен, если имя на билете не совпадает с именем в документе, удостоверяющем личность. Предупреждаем, что любая незаконная покупка билетов будет означать выбрасывание денег на ветер, поскольку в таком случае вход на стадион будет невозможен.

В связи со строгим контролем все зажигалки, металлические монеты и другие твёрдые предметы будут конфискованы при входе на стадион. Досмотр будет осуществляться в двух пунктах. Поэтому мы призываем всех болельщиков, имеющих действительные билеты, прибыть заранее, чтобы иметь возможность присутствовать на начале встречи без задержек и в соответствии с правилами.

Безопасность игроков, официальных лиц, болельщиков и всех участников матча является абсолютным приоритетом Футбольной ассоциации Сербии и государственных органов. Служба безопасности заявляет, что не допустит ничего, что могло бы поставить под угрозу матч и тем самым нанести ущерб национальной команде, федерации и государству Сербия.

Все правоохранительные органы будут профессионально, решительно и незамедлительно реагировать на любые попытки спровоцировать инцидент или нарушить мир и порядок. Футбольная ассоциация Сербии благодарит всех болельщиков за понимание и призывает их поддерживать нашу национальную команду спортивно, достойно и честно», — говорится в официальном обращении футбольного союза Сербии в соцсети X.

