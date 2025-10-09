Скидки
Защитник «Барселоны» Кубарси ответил, с кем из игроков мадридского «Реала» сложнее играть

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси ответил на вопрос, с какой позиции футболистам мадридского «Реала» сложнее противостоять в игре.

– Что сложнее для центрального защитника: справиться с таким нападающим, как Мбаппе, или быть начеку с теми, кто может атаковать из глубины, например, с Беллингемом?
– Оба варианта сложны, потому что Мбаппе очень мобилен, хорошо атакует пространство и очень быстр. От Беллингема не ждёшь, что он будет выходить из глубины, из второй линии. Но, думаю, Мбаппе опаснее благодаря своей скорости. Он завершает атаки первым касанием и забивает, – приводит слова Кубарси AS.

Напомним, первый матч сине-гранатовых и «сливочных» в нынешнем сезоне пройдёт 26 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Комментарии
