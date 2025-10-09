«Ты правда сделал это?» Мать Мбаппе — об обвинении Килиана в изнасиловании

Файза Ламари, мать нападающего мадридского «Реала» и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, рассказала, о чём она общалась с сыном, обвинённым в изнасиловании осенью 2024 года.

«Я доверяла Килиану, но спросила его: «Ты правда сделал это?». Он ответил: «Может, закончишь с подобными фантазиями?». Это была единственная поездка, которую мы не организовывали… мы поплатились за это», — приводит слова Ламари beIN Sports.

Напомним, в октябре 2024 года Мбаппе отдыхал в Стокгольме. Игрока заметили в ресторане, а также в ночном клубе. Вскоре появилась информация о проведении расследования относительно жалобы на изнасилование в отеле, где ночевал Мбаппе. Сообщалось, что изнасилованная девушка обвинила в преступлении именно нападающего «Реала». В декабре прокуратура Швеции проинформировала о закрытии дела по причине отсутствия доказательств.

