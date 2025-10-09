Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мать Мбаппе: слава — тяжкое бремя. Килиан больше не может просто пройти по улице

Файза Ламари, мать нападающего мадридского «Реала» и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, рассказала о негативных проявлениях популярности его сына.

«Мы разговаривали с ним в минувшем году, когда дела шли не очень хорошо. Я спросила, не хочет ли он найти себе девушку. Он ответил: «Ты видишь возможность для отношений среди этого хаоса?».

Килиан даже ездил по кольцевым дорогам на старом автомобиле, чтобы понять, каково это [наслаждаться обычной жизнью]. Мой сын больше не может просто пройти по улице. Это меня огорчает», — приводит слова Ламари Le Parisien.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 13 матчах во всех турнирах за клуб, в которых он отметился 15 голами и двумя результативными передачами.

