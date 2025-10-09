«Милан» готов расторгнуть контракт Дивока Ориги. Нападающий зарабатывает больше Модрича

«Милан» близок к расторжению контракта с бельгийским нападающим Дивоком Ориги. Футболист, не игравший за красно-черных с 2023 года, зарабатывает больше хавбека Луки Модрича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ориги перешёл в «Милан» в 2022 году, заключив трудовое соглашение на четыре года с зарплатой € 4 млн. Последний матч за итальянский клуб форвард провёл в мае 2023 года. Сезон-2023/2024 бельгиец провёл в аренде в «Ноттингем Форест», после чего пропал из команды. При этом игрок тренировался индивидуально и продолжал получать зарплату.

Отметим, что экс-полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, присоединившийся к «россонери» нынешним летом, зарабатывает € 3,5 млн.