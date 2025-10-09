Скидки
Влахович с окладом € 22,2 млн — лидер Серии А по зарплате, Леау — 12-й, Довбик — 14-й

Форвард «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович является самым высокооплачиваемым футболистом в итальянской Серии А. Как сообщает Transfermarkt, зарплата серба до вычета налогов составляет € 22,2 млн, что является самым высоким показателем в турнире.

Второе место в рейтинге занимает форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Его контракт обходится клубу в € 16,6 млн. Тройку лидеров замыкает аргентинец Пауло Дибала, зарабатывающий в «Роме» € 12,9 млн. Форвард «Милана» Рафаэл Леау (€ 6,6 млн) занимает 12-е место, а нападающий «Ромы» Артём Довбик (€ 6,4 млн) — 14-е.

Самые высокооплачиваемые футболисты Серии А до вычета налогов, по данным Transfermarkt (октябрь-2025):

1. Душан Влахович («Ювентус») — € 22,2 млн.
2. Лаутаро Мартинес («Интер») — € 16,6 млн.
3. Пауло Дибала («Рома») — € 12,9 млн.
4. Кевин Де Брёйне («Наполи») — € 11,1 млн.
5. Джонатан Дэвид («Ювентус») — € 11,1 млн.
6. Расмус Хойлунд («Наполи») — € 9,3 млн.
7. Кристофер Нкунку («Милан») — € 9,3 млн.
8. Альваро Мората («Комо») — € 8,3 млн.
9. Маркус Тюрам («Интер») — € 7,8 млн.
10. Ромелу Лукаку («Наполи») — € 7,7 млн.
11. Луа Опенда («Ювентус») — € 7,4 млн.
12. Рафаэл Леау («Милан») — € 6,6 млн.
13. Леон Бэйли («Рома») — € 6,5 млн.
14. Артём Довбик («Рома») — € 6,4 млн.
15. Лоренцо Пеллегрини («Рома») — € 6,4 млн.

