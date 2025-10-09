Marca раскрыла имена трёх защитников, находящихся в шорт-листе «Реала»

Мадридский «Реал» включил Ибраима Конате («Ливерпуль»), Марка Гехи («Кристал Пэлас») и Деотшанкюля Юпамекано («Бавария») в список защитников, с которыми он может подписать контракт грядущим летом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» отдают приоритет заключению трудового соглашения с Конате.

При этом «Реал» не исключает вариант с использованием в основной команде 18-летнего защитника Хоана Мартинеса из «Кастильи», который восстановился после травмы крестообразной связки, полученной в августе 2024 года.

Отметим, что контракты Конате, Гехи и Юпамекано со своими клубами заканчиваются летом 2026 года, в связи с чем «сливочные» могут подписать их бесплатно.

