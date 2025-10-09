Нидерланды разгромили Мальту в отборе ЧМ-2026, у Гакпо — дубль с пенальти и ассист

Завершился матч 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Мальты и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). Победу со счётом 4:0 праздновали гости.

На 12-й минуте нападающий Коди Гакпо открыл счёт в матче точным ударом с пенальти. На 49-й минуте Гакпо вновь исполнил удар с 11 метров и оформил дубль. На 57-й минуте полузащитник Тейани Рейндерс с передачи Гакпо довёл преимущество своей команды до крупного. На 90+3-й минуте форвард Мемфис Депай установил окончательный счёт.

В турнирной таблице группы G Нидерланды занимают первое место с 13 очками после пяти игр. Мальта осталась на последнем месте в группе. У команды два очка в шести встречах.