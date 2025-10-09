Скидки
Сборная Шотландии обыграла Грецию в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Завершился матч 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Шотландии и Греции. Игра состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра матча выступил Эспен Эскос из Норвегии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала шотландская команда.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
3 : 1
Греция
0:1 Цимикас – 62'     1:1 Кристи – 64'     2:1 Фергюсон – 80'     3:1 Дайкс – 90+3'    

Первый гол в матче забил защитник «Ромы» Константинос Цимикас во втором тайме на 62-й минуте. На 64-й минуте полузащитник «Борнмута» Райан Кристи сравнял счёт. Форвард «Болоньи» Льюис Фергюсон вывел хозяев поля вперёд на 80-й минуте встречи. Нападающий Линдон Дайкс голом на 90+3-й минуте закрепил победу шотландцев – 3:1.

После этой игры сборная Греции располагается на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы C с тремя очками. Шотландия с семью очками находится на второй строчке.

