Кейн признан лучшим футболистом Бундеслиги в сентябре, он забил семь голов в трёх матчах

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим футболистом немецкой Бундеслиги по итогам сентября. Об этом информирует аккаунт турнира на своей странице в социальной сети X.

В минувшем месяце 32-летний форвард принял участие в трёх встречах чемпионата Германии, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

Кейн забил два гола и сделал ассист в матче с «Гамбургом» (5:0), оформил хет-трик в игре с «Хоффенхаймом» (1:4), а также сделал дубль во встрече с «Вердером» (4:0).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

