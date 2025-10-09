Англия разгромила Уэльс, забив трижды в первые 20 минут матча
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Уэльса. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Урс Шнидер из Швейцарии. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Уэльс
1:0 Роджерс – 3' 2:0 Уоткинс – 11' 3:0 Сака – 20'
Уже на третьей минуте полузащитник Морган Роджерс открыл счёт в матче. На 11-й минуте нападающий Олли Уоткинс удвоил преимущество своей команды. На 20-й минуте вингер Букайо Сака довёл счёт до крупного.
В следующем матче сборная Англии сыграет на выезде с Латвией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Встреча пройдёт во вторник, 14 октября. Днём ранее Уэльс в своей отборочной группе примет на своём поле Бельгию.
