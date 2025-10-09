Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия — Уэльс, результат матча 9 октября 2025, счёт 3:0, товарищеский матч 2025

Англия разгромила Уэльс, забив трижды в первые 20 минут матча
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Уэльса. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Урс Шнидер из Швейцарии. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Уэльс
1:0 Роджерс – 3'     2:0 Уоткинс – 11'     3:0 Сака – 20'    

Уже на третьей минуте полузащитник Морган Роджерс открыл счёт в матче. На 11-й минуте нападающий Олли Уоткинс удвоил преимущество своей команды. На 20-й минуте вингер Букайо Сака довёл счёт до крупного.

В следующем матче сборная Англии сыграет на выезде с Латвией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Встреча пройдёт во вторник, 14 октября. Днём ранее Уэльс в своей отборочной группе примет на своём поле Бельгию.

Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android