Англия разгромила Уэльс, забив трижды в первые 20 минут матча

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Уэльса. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Урс Шнидер из Швейцарии. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Уже на третьей минуте полузащитник Морган Роджерс открыл счёт в матче. На 11-й минуте нападающий Олли Уоткинс удвоил преимущество своей команды. На 20-й минуте вингер Букайо Сака довёл счёт до крупного.

В следующем матче сборная Англии сыграет на выезде с Латвией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Встреча пройдёт во вторник, 14 октября. Днём ранее Уэльс в своей отборочной группе примет на своём поле Бельгию.