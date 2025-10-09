Скидки
Сборная Австрии разгромила Сан-Марино 10:0 в отборе на ЧМ-2026. У Арнаутовича — покер

Завершился матч 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Австрии и Сан-Марино. Игра состоялась на стадионе «Эрнст Хаппель» (Вена, Австрия). Подопечные Ральфа Рангника разгромили своих соперников со счётом 10:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 7-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
10 : 0
Сан-Марино
1:0 Шмид – 7'     2:0 Арнаутович – 8'     3:0 Грегорич – 24'     4:0 Пош – 32'     5:0 Пош – 42'     6:0 Лаймер – 45'     7:0 Арнаутович – 47'     8:0 Вурмбранд – 76'     9:0 Арнаутович – 83'     10:0 Арнаутович – 84'    

Счёт в матче открыл полузащитник Романо Шмид на седьмой минуте. На восьмой минуте забил гол нападающий Марко Арнаутович. Форвард Михаэль Грегорич на 24-й минуте довёл счёт до разгромного. Защитник Стефан Пош отличился на 32-й минуте, а через 10 минут он оформил дубль. В конце первого тайме хавбек Конрад Лаймер сделал счёт 6:0.

Во втором тайме Марко Арнаутович забил свой второй гол в игре на 47-й минуте. Форвард Николаус Вурмбранд отличился на 76-й минуте. Благодаря голам на 83-й и 84-й минутах Арнаутович оформил покер.

После этой игры сборная Сан-Марино располагается на пятом месте в турнирной таблице отборочной группы H без набранных очков. Австрия с 15 очками возглавляет таблицу.

