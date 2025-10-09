Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чехия — Хорватия, результат матча 9 октября 2025, счет 0:0, 7-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборные Чехии и Хорватии не выявили победителя в матче квалификации к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 7-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Чехии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» (Прага, Чехия). Матч закончился со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 7-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 0
Хорватия

После пяти матчей квалификации сборная Хорватии набрала 13 очков и занимает первое место в группе L. Чешская национальная команда заработала 13 очков в шести встречах и располагается на второй строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила
Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android