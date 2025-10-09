Скидки
Беларусь — Дания, результат матча 9 октября 2025, счет 0:6, 3-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Беларуси со счётом 0:6 проиграла Дании в матче отбора к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Беларуси и Дании. Игра проходила на стадионе «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия). Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу номинальных гостей. В прямом эфире матч показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 6
Дания
0:1 Фрохольдт – 14'     0:2 Хойлунд – 19'     0:3 Хойлунд – 45'     0:4 Доргу – 45+6'     0:5 Дрейер – 66'     0:6 Дрейер – 78'    

В составе сборной Дании голами отметились Виктор Фрохольдт, Расмус Хойлунд (дубль), Патрик Доргу и Андерс Дрейер (дубль).

После трёх матчей квалификации сборная Беларуси не набрала ни одного очка и занимает четвёртое место в квартете С. Датчане заработали семь очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре сборная Беларуси уступила Шотландии со счётом 0:2, а Дания разгромила Грецию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Самые большие стадионы мира:

