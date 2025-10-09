Польша минимально обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Польши и Новой Зеландии. Подопечные Михала Пробежа победили со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 0
Новая Зеландия
1:0 Пёнтек – 49'
Единственный гол в игре забил экс-нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек.
Следующий матч сборная Польши проведёт в воскресенье, 12 октября, в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Бело-красные сыграют с Литвой на стадионе «Дарюс и Гиренас» (Каунас, Литва).
Польша занимает вторую строчку в таблице группы G отбора на ЧМ-2026, набрав 10 очков. Литва располагается на четвертой строчке с тремя очками. В группе также выступают Нидерланды (13 очков), Финляндия (10 очков) и Мальта (два очка).
