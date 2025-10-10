Скидки
Коди Гакпо повторил достижение времён ЧМ-1978, оформив дубль в матче Нидерландов с Мальтой

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо повторил достижение нападающего Роба Ренсенбринка, оформив дубль в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года со сборной Мальты. Команды играли на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). Победу со счётом 4:0 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 7-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Мальта
Окончен
0 : 4
Нидерланды
0:1 Гакпо – 12'     0:2 Гакпо – 49'     0:3 Рейндерс – 57'     0:4 Депай – 90+3'    

Оба своих гола Гакпо забил с пенальти. Как сообщает Opta, форвард «Ливерпуля» стал первым игроком сборной Нидерландов с 1978 года, которому удалось реализовать два удара «с точки» в одной игре. Последним автором такого достижения был вингер Роб Ренсенбринк в матче с Ираном (3:0) на чемпионате мира 1978 года.

В турнирной таблице группы G Нидерланды занимают первое место с 13 очками после пяти игр. Мальта осталась на последнем месте в группе. У команды два очка в шести встречах.

