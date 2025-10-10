Коди Гакпо повторил достижение времён ЧМ-1978, оформив дубль в матче Нидерландов с Мальтой

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо повторил достижение нападающего Роба Ренсенбринка, оформив дубль в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года со сборной Мальты. Команды играли на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). Победу со счётом 4:0 праздновали гости.

Оба своих гола Гакпо забил с пенальти. Как сообщает Opta, форвард «Ливерпуля» стал первым игроком сборной Нидерландов с 1978 года, которому удалось реализовать два удара «с точки» в одной игре. Последним автором такого достижения был вингер Роб Ренсенбринк в матче с Ираном (3:0) на чемпионате мира 1978 года.

В турнирной таблице группы G Нидерланды занимают первое место с 13 очками после пяти игр. Мальта осталась на последнем месте в группе. У команды два очка в шести встречах.