Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 9 октября, календарь, таблица

Сегодня, 9 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 9 октября:

Финляндия – Литва – 2:1;

Чехия – Хорватия – 0:0;

Фарерские острова – Черногория – 4:0;

Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2;

Шотландия – Греция – 3:1;

Беларусь – Дания – 0:6;

Мальта – Нидерланды – 0:4;

Австрия – Сан-Марино – 10:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).