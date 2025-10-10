Скидки
Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 9 октября, календарь, таблица

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 9 октября:

Финляндия – Литва – 2:1;
Чехия – Хорватия – 0:0;
Фарерские острова – Черногория – 4:0;
Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2;
Шотландия – Греция – 3:1;
Беларусь – Дания – 0:6;
Мальта – Нидерланды – 0:4;
Австрия – Сан-Марино – 10:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Сборная Австрии разгромила Сан-Марино 10:0 в отборе на ЧМ-2026. У Арнаутовича — покер
