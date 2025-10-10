Скидки
Роналду сделал публикацию в преддверии матчей сборной Португалии в отборе к ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в преддверии матчей национальной команды в квалификации к чемпионату мира 2026 года. 11 октября подопечные Роберта Мартинеса встретятся с Ирландией, а 14 октября — с Венгрией.

«Сосредоточены на нашей миссии», — написал нападающий на своей странице в социальной сети X.

Роналду забил три гола в двух играх квалификации к чемпионату мира 2026 года.

После двух туров сборная Португалии набрала шесть очков и занимает первое место в группе F. Ирландская национальная команда заработала одно очко и располагается на четвёртой строчке.

Джо Коул: Роналду бросает вызов законам медицины

Лучший бомбардир в мировом футболе:

