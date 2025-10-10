Скидки
Флик недоволен физической подготовкой игроков «Барселоны», есть вопросы к Педри — CR

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение провести встречу с тренерами по физической подготовке сине-гранатовых после поражения команды в матче 8-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:4). Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Санчес – 13'     2:0 Ромеро – 36'     2:1 Рашфорд – 45+7'     3:1 Кармона – 90'     4:1 Адамс – 90+6'    

По информации источника, немецкий специалист считает, что футболисты «Барселоны» находятся не на том уровне физических кондиций, на котором должны быть на текущем этапе сезона. В частности, называется имя полузащитника Педри, чьи параметры интенсивности не соответствуют прошлогодним.

Подчёркивается, что на текущий момент рабочие нагрузки более низкие, чем ожидалось. Это обусловлено тем, что команда отмечает бо́льшую усталость по сравнению с предыдущим сезоном. Как итог, не удаётся наращивать интенсивность. Флик хочет, чтобы игроки достигли максимального уровня к марту, однако, если нагрузки не будут увеличены, они не смогут реализовать данную цель.

