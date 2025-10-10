Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США — Италия, результат матча 9 октября 2025, счёт 3:0, 1/8 финала ЧМ до 20 лет 2025

Италия разгромно проиграла сборной США в 1/8 и покинула молодёжный ЧМ-2025
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира 2025 года для сборных до 20 лет, в котором встречались США и Италия. Победу со счётом 3:0 праздновали американцы.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/8 финала
09 октября 2025, четверг. 22:30 МСК
США U20
Окончен
3 : 0
Италия U20
1:0 Кремаски – 15'     2:0 Цакирис – 79'     3:0 Кремаски – 90+3'    

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте. Отличился полузащитник Бенха Кремаски. На 79-й минуте хавбек Нико Цакирис удвоил преимущество сборной США. На 90+3-й минуте Кремаски оформил дубль и установил окончательный счёт.

Таким образом, сборная Италии U20 завершила выступления на турнире. Команда США стала седьмым участником 1/4 финала. Последняя путёвка в стадию из восьми сильнейших команд турнира будет разыграна в пятницу, 10 октября, между сборными Марокко и Южной Кореи. Финал турнира пройдёт 20 октября.

Календарь молодёжного ЧМ-2025
Сетка плей-офф молодёжного ЧМ-2025
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android