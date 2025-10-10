Италия разгромно проиграла сборной США в 1/8 и покинула молодёжный ЧМ-2025

Завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира 2025 года для сборных до 20 лет, в котором встречались США и Италия. Победу со счётом 3:0 праздновали американцы.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте. Отличился полузащитник Бенха Кремаски. На 79-й минуте хавбек Нико Цакирис удвоил преимущество сборной США. На 90+3-й минуте Кремаски оформил дубль и установил окончательный счёт.

Таким образом, сборная Италии U20 завершила выступления на турнире. Команда США стала седьмым участником 1/4 финала. Последняя путёвка в стадию из восьми сильнейших команд турнира будет разыграна в пятницу, 10 октября, между сборными Марокко и Южной Кореи. Финал турнира пройдёт 20 октября.