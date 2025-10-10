Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии

Нападающий «Црвены Звезды» и сборной Австрии Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром своей национальной команды благодаря покеру в ворота Сан-Марино в матче 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026. Подопечные Ральфа Рангника разгромили своих соперников со счётом 10:0.

Арнаутович забил первый гол на восьмой минуте встречи. Во втором тайме он отличился ещё трижды – на 47-й, 83-й и 84-й минутах. Тем самым форвард достиг отметки в 45 забитых голов за сборную и стал лучшим бомбардиром в её истории. Экс-игрок «Интера» обогнал Тони Польстера, выступавшего в «Кёльне» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и отличившегося 44 раза.

Австрия с 15 очками возглавляет таблицу группы H квалификации на ЧМ-2026.