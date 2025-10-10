Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии
Нападающий «Црвены Звезды» и сборной Австрии Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром своей национальной команды благодаря покеру в ворота Сан-Марино в матче 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026. Подопечные Ральфа Рангника разгромили своих соперников со счётом 10:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 7-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
10 : 0
Сан-Марино
1:0 Шмид – 7' 2:0 Арнаутович – 8' 3:0 Грегорич – 24' 4:0 Пош – 32' 5:0 Пош – 42' 6:0 Лаймер – 45' 7:0 Арнаутович – 47' 8:0 Вурмбранд – 76' 9:0 Арнаутович – 83' 10:0 Арнаутович – 84'
Арнаутович забил первый гол на восьмой минуте встречи. Во втором тайме он отличился ещё трижды – на 47-й, 83-й и 84-й минутах. Тем самым форвард достиг отметки в 45 забитых голов за сборную и стал лучшим бомбардиром в её истории. Экс-игрок «Интера» обогнал Тони Польстера, выступавшего в «Кёльне» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и отличившегося 44 раза.
Австрия с 15 очками возглавляет таблицу группы H квалификации на ЧМ-2026.
Материалы по теме
Комментарии
