Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии
Нападающий «Црвены Звезды» и сборной Австрии Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром своей национальной команды благодаря покеру в ворота Сан-Марино в матче 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026. Подопечные Ральфа Рангника разгромили своих соперников со счётом 10:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 7-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
10 : 0
Сан-Марино
1:0 Шмид – 7'     2:0 Арнаутович – 8'     3:0 Грегорич – 24'     4:0 Пош – 32'     5:0 Пош – 42'     6:0 Лаймер – 45'     7:0 Арнаутович – 47'     8:0 Вурмбранд – 76'     9:0 Арнаутович – 83'     10:0 Арнаутович – 84'    

Арнаутович забил первый гол на восьмой минуте встречи. Во втором тайме он отличился ещё трижды – на 47-й, 83-й и 84-й минутах. Тем самым форвард достиг отметки в 45 забитых голов за сборную и стал лучшим бомбардиром в её истории. Экс-игрок «Интера» обогнал Тони Польстера, выступавшего в «Кёльне» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и отличившегося 44 раза.

Австрия с 15 очками возглавляет таблицу группы H квалификации на ЧМ-2026.

