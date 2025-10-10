У жены главного тренера «Зенита» Анны Семак украли золотые часы Cartier

Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что у неё были украдены золотые часы фирмы Cartier. Об этом Семак сообщила в личном аккаунте в социальной сети.

«Хочу поделиться печалью дня. У меня дёрнули золотые часы «Картье». Не первый эпизод в этом месяце», — написала Семак на своей странице в социальной сети.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Сине-бело-голубые под его руководством шесть раз становились чемпионами России. По итогам минувшего сезона команда осталась на втором месте в таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Золотые медали достались «Краснодару».