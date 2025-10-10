Скидки
Тухель заявил о слабой поддержке болельщиков сборной Англии в матче с Уэльсом

Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен поддержкой болельщиков «трёх львов» в товарищеском матче с Уэльсом, в котором его команда победила со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Уэльс
1:0 Роджерс – 3'     2:0 Уоткинс – 11'     3:0 Сака – 20'    

«К перерыву мы могли вести со счётом 5:0. Мы не смогли забить четвёртый и пятый голы.

На стадионе было тихо. Мы не получили никакой поддержки от трибун, но сделали всё, чтобы победить.

Наша команда заслужила победу, это следующий шаг в правильном направлении. Что ещё можно предложить после трёх голов за первые 20 минут?

Были слышны только болельщики Уэльса в течение 30 минут. Это немного грустно, потому что команда заслужила большего», — приводит слова Тухеля The Sun.

