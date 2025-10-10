Талалаев: московские клубы отказались играть с «Балтикой» в паузу на матчи сборных

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что калининградцы получили отказ от ряда московских клубов на проведение товарищеского матча в паузу на игры сборных. В воскресенье, 12 октября, новички Мир Российской Премьер-Лиги встретятся с медиафутбольной командой «Матч ТВ».

«С нами отказались играть большинство московских клубов, мы всем делали предложения. 12 октября нам нужен матч для того, чтобы войти в недельный цикл, чтоб не терять игровой тонус. И мы договорились играть с командой «Матч ТВ». Я очень рад, что нам пошли навстречу. Надеюсь, это будет полезная встреча и для них, и для нас», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров подопечные Андрея Талалаева занимают пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 20 набранными очками. В 12-м туре РПЛ калининградцы сыграют на выезде с «Рубином». Встреча пройдёт в воскресенье, 19 октября.