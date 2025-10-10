Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе: оставьте Ямаля в покое, он всего лишь 18-летний парень

Мбаппе: оставьте Ямаля в покое, он всего лишь 18-летний парень
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает, что люди чрезмерно обсуждают нефутбольную жизнь вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Люди слишком много говорят о его личной жизни. Я думаю, они должны оставить его в покое. На футбольном поле он прекрасный игрок, но в жизни просто 18-летний парень», — приводит слова Мбаппе COPE.

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Глушенков — о Ямале: я бы посмотрел, как он будет играть в матче с Россией

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android