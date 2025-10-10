Мбаппе: оставьте Ямаля в покое, он всего лишь 18-летний парень

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает, что люди чрезмерно обсуждают нефутбольную жизнь вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Люди слишком много говорят о его личной жизни. Я думаю, они должны оставить его в покое. На футбольном поле он прекрасный игрок, но в жизни просто 18-летний парень», — приводит слова Мбаппе COPE.

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

