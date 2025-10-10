«ПСЖ» увидит, что это капитан сборной». Радимов — о роли Сафонова в матче Россия — Иран

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на назначение голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова капитаном сборной России на товарищеский матч с Ираном. Встреча пройдёт в пятницу, 10 октября. Команды сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Очень хорошая история, чтобы поддержать. Все знают его футбольные качества, и даже в прошлом году он в конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой помог «ПСЖ» выиграть много трофеев. И в этом плане это очень хороший жест со стороны тренерского штаба. Абсолютно правильное назначение, которое поможет и самому Сафонову, и «ПСЖ» увидит, что это капитан сборной», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В первом же сезоне во Франции россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал с клубом победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 Сафонов на поле не появлялся.