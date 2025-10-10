Скидки
«Он устроил бы хаос». Рой Кин — о том, кого хочет видеть тренером «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин рассказал, что хочет увидеть Диего Симеоне на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Я уже много лет говорю, что хотел бы увидеть Симеоне из «Атлетико» во главе «Манчестер Юнайтед». Мне бы хотелось, чтобы он туда пришёл. Думаю, он устроил бы там настоящий хаос — но в хорошем смысле. Он бы встряхнул этот клуб. Никаких гарантий, однако хотелось бы увидеть его личность, его послужной список. Многие говорят о стиле игры, но они забили пять голов «Реалу» на прошлой неделе. Он не любит, когда его команды позволяют много моментов у своих ворот, однако они умеют и играть, и бороться», — приводит слова Кина Goal со ссылкой на подкаст Stick to Football.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» возглавляет Рубен Аморим. После семи туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

