«Если с другом вышел в путь». Радимов опубликовал фотографию с Егором Титовым

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов опубликовал фотографию в своём телеграм-канале с шестикратным чемпионом России в составе «Спартака» Егором Титовым.

«Если с другом вышел в путь», — подписал фотографию Радимов.

В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2». Титов практически всю карьеру провёл в московском «Спартаке», однако с 2008-го по 2012-й успел сыграть за «Химки», астанинский «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Титов и Радимов вместе выступали только в сборной России.

