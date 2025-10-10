Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если с другом вышел в путь». Радимов опубликовал фотографию с Егором Титовым

«Если с другом вышел в путь». Радимов опубликовал фотографию с Егором Титовым
Комментарии

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов опубликовал фотографию в своём телеграм-канале с шестикратным чемпионом России в составе «Спартака» Егором Титовым.

«Если с другом вышел в путь», — подписал фотографию Радимов.

В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2». Титов практически всю карьеру провёл в московском «Спартаке», однако с 2008-го по 2012-й успел сыграть за «Химки», астанинский «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Титов и Радимов вместе выступали только в сборной России.

Материалы по теме
«ПСЖ» увидит, что это капитан сборной». Радимов — о роли Сафонова в матче Россия — Иран

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android