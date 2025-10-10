Щенсны — о ситуации с тер Штегеном в «Барселоне»: некоторые решения идут тебе во вред

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны поддержал партнёра по команде вратаря Марка-Андре тер Штегена после непростого летнего межсезонья.

— Второй вратарь в команде — тер Штеген. Как он пережил ситуацию прошлым летом?

— Не думаю, что это была приятная ситуация. Я сам оказался в похожем положении, когда играл за «Ювентус», и тогда решил завершить карьеру. Не советую Марку поступать так же, ему ещё есть что отдать футболу. Но, думаю, в нашей профессии иногда нужно принимать тот факт, что некоторые решения идут тебе во вред. Клуб решил подписать Жоана, и у него появилась возможность пригласить игрока мирового уровня, который может защищать ворота «Барселоны» в течение ближайших 15 лет. Конечно, для Марка это должно быть неприятно — он долгие годы был важной фигурой в команде. Однако Марк — очень умный парень, и, думаю, он всё понимает. Это решение не только для настоящего, но и для будущего клуба.

Мы много говорили с ним этим летом, и, по-моему, он всё осознаёт. Сейчас самое важное для него — восстановить физическую форму, ведь он пропустил весь прошлый сезон. Сейчас он борется со старой травмой, но как только оправится, я уверен, что у него ещё многое впереди в футболе, — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

7 августа «блауграна» официально объявила о начале дисциплинарного дела в отношении тер Штегена и лишении его капитанской повязки. 8 августа «Барселона» проинформировала о закрытии данного дела и возвращения капитанской повязки 33-летнему голкиперу. СМИ сообщали, что тер Штеген отказывался подписывать медицинское заключение, касающееся его травмы.