Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Щенсны — о ситуации с тер Штегеном в «Барселоне»: некоторые решения идут тебе во вред

Щенсны — о ситуации с тер Штегеном в «Барселоне»: некоторые решения идут тебе во вред
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны поддержал партнёра по команде вратаря Марка-Андре тер Штегена после непростого летнего межсезонья.

— Второй вратарь в команде — тер Штеген. Как он пережил ситуацию прошлым летом?
— Не думаю, что это была приятная ситуация. Я сам оказался в похожем положении, когда играл за «Ювентус», и тогда решил завершить карьеру. Не советую Марку поступать так же, ему ещё есть что отдать футболу. Но, думаю, в нашей профессии иногда нужно принимать тот факт, что некоторые решения идут тебе во вред. Клуб решил подписать Жоана, и у него появилась возможность пригласить игрока мирового уровня, который может защищать ворота «Барселоны» в течение ближайших 15 лет. Конечно, для Марка это должно быть неприятно — он долгие годы был важной фигурой в команде. Однако Марк — очень умный парень, и, думаю, он всё понимает. Это решение не только для настоящего, но и для будущего клуба.

Мы много говорили с ним этим летом, и, по-моему, он всё осознаёт. Сейчас самое важное для него — восстановить физическую форму, ведь он пропустил весь прошлый сезон. Сейчас он борется со старой травмой, но как только оправится, я уверен, что у него ещё многое впереди в футболе, — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

7 августа «блауграна» официально объявила о начале дисциплинарного дела в отношении тер Штегена и лишении его капитанской повязки. 8 августа «Барселона» проинформировала о закрытии данного дела и возвращения капитанской повязки 33-летнему голкиперу. СМИ сообщали, что тер Штеген отказывался подписывать медицинское заключение, касающееся его травмы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android