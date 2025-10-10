Скидки
Семшов объяснил, почему для России матч с Ираном по характеру будет официальным

Семшов объяснил, почему для России матч с Ираном по характеру будет официальным
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящей товарищеской встрече, где российская национальная команда сразится с Ираном. Команды сыграют сегодня, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Сборной России нужны игры и победы. Для болельщиков и для специалистов победа — это лакмусовая бумажка. Когда ты побеждаешь, ты хорошо себя чувствуешь в плане психологии. Для национальной команды нет товарищеских матчей. Все игры официальные, надо бороться за победу. Сборную Ирана нужно уважать, но не бояться и не превозносить. Нужно сыграть в свой футбол. Уровень иранцев нам плюс‑минус известен, и надо учесть, что несколько ведущих футболистов не смогут выйти на матч», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В последний раз сборные Ирана и России встречались 23 марта 2023 года на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра завершилась со счётом 1:1.

Карпин прервёт неудачную серию, а Умяров дебютирует? Главные интриги матча Россия — Иран
Карпин прервёт неудачную серию, а Умяров дебютирует? Главные интриги матча Россия — Иран

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

