Дерунец объяснил, почему выбрал Черчесова из «Ахмата» лучшим тренером сентября в РПЛ

Известный футбольный комментатор Дмитрий Дерунец рассказал, почему проголосовал за тренера «Ахмата» Станислава Черчесова при выборе лучшего наставника Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«Думаю, даже для тех, кто с уважением относился ко всей предыдущей карьере Черчесова, стало определённым откровением то, как он вернулся в РПЛ. Да, здесь играет роль большущий контраст между тем, что было при Сторожуке, и тем, что увидели сразу при Черчесове. Прежде всего, его педагогические данные сработали на 150% и с первого дня. Это сильная работа, пример того, что Станислав Саламович действительно сохраняет высочайшую мотивацию и очень хорош в своём деле. Расставил футболистов по полю, кому-то, как Ибишеву, нашёл новую позицию, неочевидно раскрыл Мелкадзе на позиции основного форварда. Думаю, в таком конкурентном составе, который образовался у «Ахмата» по итогам летнего трансферного окна, работа главного тренера особенно хорошо видна», — цитирует Дерунца сайт РПЛ.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признан лучшим тренером РПЛ в сентябре Швейцарский специалист победил в голосовании экспертов РПЛ и болельщиков, а вот у комментаторов лучшим стал Черчесов.

Материалы по теме Дерунец объяснил, почему выбрал Бителло из «Динамо» лучшим игроком сентября в РПЛ

Самые результативные легионеры РПЛ: