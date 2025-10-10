КДК РФС оштрафовал «Локомотив» и ЦСКА за скандирование фанатами оскорблений

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московские клубы «Локомотив» и ЦСКА оштрафованы за кричалки болельщиков в адрес «Спартака» во время матча 5-го тура Кубка России ЦСКА в серии пенальти победил «Локомотив» (0:0, 4:2 пен.).

«Болельщики «Локомотива» дважды скандировали оскорбления в адрес «Спартака» (штраф — 30 тысяч рублей), болельщики ЦСКА трижды скандировали оскорбления «Спартаку» и один раз — судье (60 тысяч). Проведена выборочная проверка удостоверений стюардов: 30 экипированных сотрудников «Локомотива» не имели удостоверений. Это были стажёры, которые должны были быть прикреплены к кураторам», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что «Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорблений в адрес московского «Динамо» и ЦСКА в матче Кубка страны с «Нижним Новгородом» (2:1). Дополнительно «Спартак» получит штраф в 10 тысяч за файер, зажжённый на 42-й минуте в гостевом секторе.

Кроме того, санкт-петербургский «Зенит» оштрафован на 50 тысяч за четырёхминутную задержку начала матча с казанским «Рубином» (1:0) и на 25 тысяч за скандирование кричалки с ненормативной лексикой на 49-й минуте. Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов наказан штрафом в 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

