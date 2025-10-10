Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин – о составе сборной России: зачем «размазывать» статус национальной команды?

Гришин – о составе сборной России: зачем «размазывать» статус национальной команды?
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о том, каким должен быть состав сборной России по футболу. 10 октября сборной России предстоит провести товарищеский матч с национальной командой Ирана.

«Для меня сборная должна быть командой сильнейших. Только лучших игроков. Это 18–20 сильнейших футболистов страны плюс два‑три игрока, которые особо отличились в последних матчах.

Зачем «размазывать» статус национальной команды? Зачем брать тех, кто не имеет стабильного места в основном составе своего клуба? Познакомиться с ними? А зачем, если они даже не играют в собственном клубе?» — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке. После этой встречи россияне сыграют со сборной Боливии 14 октября в Москве.

Материалы по теме
Большой день для сборной России! Команда Карпина играет с Ираном! LIVE
Live
Большой день для сборной России! Команда Карпина играет с Ираном! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android