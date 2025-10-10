Гришин – о составе сборной России: зачем «размазывать» статус национальной команды?

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о том, каким должен быть состав сборной России по футболу. 10 октября сборной России предстоит провести товарищеский матч с национальной командой Ирана.

«Для меня сборная должна быть командой сильнейших. Только лучших игроков. Это 18–20 сильнейших футболистов страны плюс два‑три игрока, которые особо отличились в последних матчах.

Зачем «размазывать» статус национальной команды? Зачем брать тех, кто не имеет стабильного места в основном составе своего клуба? Познакомиться с ними? А зачем, если они даже не играют в собственном клубе?» — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке. После этой встречи россияне сыграют со сборной Боливии 14 октября в Москве.