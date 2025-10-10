Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За 30 лет не видел жену с микрофоном». Талалаев рассказал, как отметил свой день рождения

«За 30 лет не видел жену с микрофоном». Талалаев рассказал, как отметил свой день рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился, как отметил свой день рождения. Отметим, российскому специалисту 5 октября исполнилось 53 года.

«У нас так получилось, что после последней игры в раздевалку и руководители клуба зашли, и губернатор Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных. Я сказал команде, что у нас два дня для «разграбления» города, как это раньше давалось. С согласия губернатора я сказал, что это можно сделать.

Как отметил свой день рождения? Мы праздновали в Калининграде. Я за 30 лет не видел свою жену ни разу с микрофоном. Вот после того, как мы выиграли чемпионство в Первой лиге, моя жена исполнила песню «Вишнёвая девятка», товарищи наблюдали за этим, и тоже было удивление. А сейчас мы продолжили развиваться, и уже жена с микрофоном, а младший сын у меня ещё и с гитарой», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров подопечные Андрея Талалаева занимают пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 20 набранными очками.

Материалы по теме
Вот это подарок Талалаеву на день рождения! «Балтика» красиво вернулась в топ-5 РПЛ. Видео
Вот это подарок Талалаеву на день рождения! «Балтика» красиво вернулась в топ-5 РПЛ. Видео

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android