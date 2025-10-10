«За 30 лет не видел жену с микрофоном». Талалаев рассказал, как отметил свой день рождения

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился, как отметил свой день рождения. Отметим, российскому специалисту 5 октября исполнилось 53 года.

«У нас так получилось, что после последней игры в раздевалку и руководители клуба зашли, и губернатор Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных. Я сказал команде, что у нас два дня для «разграбления» города, как это раньше давалось. С согласия губернатора я сказал, что это можно сделать.

Как отметил свой день рождения? Мы праздновали в Калининграде. Я за 30 лет не видел свою жену ни разу с микрофоном. Вот после того, как мы выиграли чемпионство в Первой лиге, моя жена исполнила песню «Вишнёвая девятка», товарищи наблюдали за этим, и тоже было удивление. А сейчас мы продолжили развиваться, и уже жена с микрофоном, а младший сын у меня ещё и с гитарой», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров подопечные Андрея Талалаева занимают пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 20 набранными очками.

