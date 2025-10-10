Скидки
В Ла Лиге произошла первая тренерская отставка текущего сезона

В Ла Лиге произошла первая тренерская отставка текущего сезона
«Овьедо» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды 48-летнего серба Велько Пауновича. Вместе со специалистом команда покинули и его помощники.

«Клуб благодарит Велько Пауновича и его тренерский штаб за профессионализм, приверженность делу и самоотдачу. Под его руководством команда добилась выхода в Ла Лигу — исторического достижения, которое останется в памяти болельщиков. Клуб желает ему успехов в дальнейших начинаниях», — говорится в заявлении клуба.

Новым наставником команды стал 46-летний испанец Луис Каррион. Последним местом работы Карриона был «Лас-Пальмас», который он покинул год назад (8 октября 2024 года).

Паунович возглавил «Овьедо» в марте этого года. Под руководством серба команда в прошлом сезоне вышла в Ла Лигу из Сегунды, вернувшись в Примеру после 24 лет отсутствия. Отметим, в высшем испанском дивизионе «Овьедо» потерпел шесть поражений в восьми турах, набрав шесть очков. В турнирной таблице Ла Лиги «синие» занимают 17-е место.

