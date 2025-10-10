Скидки
Казахстан — Лихтенштейн. Прямая трансляция
Футбол Новости

Мостовой: сборная России более 3 лет играет с непонятными командами, устанавливает рекорды

Мостовой: сборная России более 3 лет играет с непонятными командами, устанавливает рекорды
Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой высказался о предстоящей товарищеской встрече, где российская национальная команда сразится с Ираном. Команды сыграют сегодня, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Без разницы, выиграешь или проиграешь. Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды. Иордания какая-то, которая почти сотая [в рейтинге ФИФА] приехала, — чуть не проиграли», — приводит слова Мостового издание News.ru.

В последний раз сборные Ирана и России встречались 23 марта 2023 года на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра завершилась со счётом 1:1.

Семшов объяснил, почему для России матч с Ираном по характеру будет официальным

Как сборная России играет при Карпине:

