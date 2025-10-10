«Должен быть полностью российским». Ветеран ЦСКА — о возможном запрете легионеров в Кубке

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв отреагировал на идею о запрете на легионеров в Фонбет Кубке России. Ранее министр спорта РФ заявил, что это интересная перспектива, которая «будет проработана».

«Здорово! Кубок должен быть целиком и полностью российским. Дегтярёв молодец, что поддержал. Скажется ли это на качестве футбола? Может быть, некоторые легионеры действительно на голову выше россиян. Дегтярёв предложил сделать пять иностранцев в РПЛ, а я бы вообще сократил до трёх. Россиянам надо играть», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

На данный момент турнирную таблицу Мир Российской Премьер‑Лиги возглавляет ЦСКА, у которого 24 очка. На втором месте — «Локомотив» (23), третью строчку занимает действующий чемпион «Краснодар» (23).

