«Неинтересный матч. Не футбол. Безобразно». Ветеран ЦСКА — о грядущей игре России с Ираном

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о предстоящей товарищеской встрече, где российская национальная команда сразится с Ираном. Команды сыграют сегодня, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Неинтересный матч. Одним глазом гляну, двумя даже не буду. На кого смотреть? У нас нет звёзд европейского уровня. Кисляк и Батраков — ещё ничего, но тоже сдуваются. Молодые, уже опытные, но начали беречь себя. Передачи поперёк и назад вратарю — это не футбол. Безобразно», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

В последний раз сборные Ирана и России встречались 23 марта 2023 года на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра завершилась со счётом 1:1.

