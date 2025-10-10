Скидки
Сафонов рассказал, как относится к отсутствию игрового времени в «ПСЖ» в новом сезоне

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о том, что в нынешнем сезоне еще не сыграл за парижан ни в одном официальном матче. Основным голкипером команды сейчас является Люка Шевалье.

«Нужно правильно все это воспринимать. Я не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Возможно, нужно где‑то больше уделять времени тренировочному процессу, больше сил оставлять, больше концентрироваться. Плюс, отсутствие игровой практики дает больше возможности тренироваться. Поэтому во всем нужно находить плюсы. Понятно, что если я не играю, то это для меня показатель, что нужно работать и что‑то менять, — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2029 года. В прошлом сезоне Сафонов стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

