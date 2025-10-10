Скидки
Главная Футбол Новости

Марокко — Южная Корея, результат матча 10 октября 2025, счёт 2:1, 1/8 финала молодёжного ЧМ 2025

Сборная Марокко одолела Южную Корею и вышла в 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Марокко U20 и сборная Южной Кореи той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Эль Теньенте» в чилийском Ранкагуа и закончился уверенной победой североафриканцев со счётом 2:1.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/8 финала
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Марокко U20
Окончен
2 : 1
Южная Корея U20
1:0 Shin – 8'     2:0 Забири – 58'     2:1 Kim – 90+6'    

На восьмой минуте марокканцы открыли счёт. Мяч в собственные ворота переправил защитник корейской сборной Мин Ха Шин. Во втором тайме упрочил преимущество хозяев нападающий Яссир Забири. Единственный мяч азиатской команды забил форвард Тае Вон Ким.

Напомним, в 1/4 финала марокканская национальная команда встретится с США, которые на стадии 1/8 финала разгромили Италию (3:0). Матч Марокко — США состоится 12 октября.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Победители футбольных турниров-2025:

