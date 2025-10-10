Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025

Определились все участники и пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по футболу 2025 года.
В восьмёрку сильнейших пробилась одна африканская команда (Марокко), две южноамериканские (Аргентина и Колумбия), две североамериканские (США и Мексика), а также три европейские (Норвегия, Франция и Испания). Ни одной азиатской сборной не удалось пройти рубеж 1/8 финала.
Пары 1/4 плей-офф выглядят следующим образом:
- Аргентина — Мексика;
- Колумбия — Испания;
- США — Марокко;
- Франция — Норвегия.
Четвертьфинальные встречи состоятся 11, 12 и 13 октября.
Молодёжный ЧМ проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая.