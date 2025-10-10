Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Лихтенштейн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025

Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025
Комментарии

Определились все участники и пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по футболу 2025 года.

В восьмёрку сильнейших пробилась одна африканская команда (Марокко), две южноамериканские (Аргентина и Колумбия), две североамериканские (США и Мексика), а также три европейские (Норвегия, Франция и Испания). Ни одной азиатской сборной не удалось пройти рубеж 1/8 финала.

Пары 1/4 плей-офф выглядят следующим образом:

  • Аргентина — Мексика;
  • Колумбия — Испания;
  • США — Марокко;
  • Франция — Норвегия.

Четвертьфинальные встречи состоятся 11, 12 и 13 октября.

Молодёжный ЧМ проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая.

Материалы по теме
Сборная Марокко одолела Южную Корею и вышла в 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android