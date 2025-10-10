Гришин: в ЦСКА Челестини убрал мешавший команде «ромб Николича»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера клуба Фабио Челестини в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Этого тренера у нас никто не знал. Все думали, что с уходом Марко Николича армейцы просядут. Вместо этого ЦСКА начал играть в более зрелищный и более атакующий футбол с обилием фланговых атак. Защита осталась как при Николиче, но Челестини убрал мешавший команде «ромб Николича» и дал молодым ребятам играть так, как они умеют.

Челестини нравится мне тем, что он при любом счёте заставляет ребят играть в атаку. Он несколько раз чуть не поплатился за это, но зато зрителям такой футбол нравится, а это самое важное», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. Челестини возглавил клуб в летнее межсезонье, сменив на этом посту Марко Николича.