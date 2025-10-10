«Никто не представляет, что значит этот человек для мира». Жезус — о Криштиану Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш высоко оценил масштаб личности и отличные физические кондиции Криштиану Роналду.

«Никто не представляет, что значит этот человек для мира. Я сам раньше не понимал, а теперь понимаю. Это невероятно. Он — символ Португалии, без сомнения. В любой стране, где бы он ни находился, у дверей отеля собираются сотни людей, только чтобы увидеть, как он проходит. Криш — неординарный. Он второй по скорости игрок в команде и третий по количеству спринтов свыше 25 км/ч. Это что-то невероятное. И дело не только в том, что он делает на поле — он очень умный человек, с видением, выходящим далеко за рамки футбола», — приводит слова тренера SAPO Desporto.

В текущем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение португальского форварда с саудовским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.