Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Лихтенштейн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никто не представляет, что значит этот человек для мира». Жезус — о Криштиану Роналду

«Никто не представляет, что значит этот человек для мира». Жезус — о Криштиану Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш высоко оценил масштаб личности и отличные физические кондиции Криштиану Роналду.

«Никто не представляет, что значит этот человек для мира. Я сам раньше не понимал, а теперь понимаю. Это невероятно. Он — символ Португалии, без сомнения. В любой стране, где бы он ни находился, у дверей отеля собираются сотни людей, только чтобы увидеть, как он проходит. Криш — неординарный. Он второй по скорости игрок в команде и третий по количеству спринтов свыше 25 км/ч. Это что-то невероятное. И дело не только в том, что он делает на поле — он очень умный человек, с видением, выходящим далеко за рамки футбола», — приводит слова тренера SAPO Desporto.

В текущем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение португальского форварда с саудовским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Криштиану Роналду: возраст помогает видеть жизнь по-другому
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android