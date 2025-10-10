Скидки
«Челси» готовит новое предложение по форварду «Ювентуса» Йылдызу — La Gazzetta dello Sport

«Челси» готовит новое предложение по нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, лондонцы собираются вернуться к переговорам о 20-летнем игроке, которого пытались подписать летом. При этом за ситуацией следит и «Барселона». Осознавая интерес со стороны европейских клубов, «бьянконери» хотят сохранить Йылдыза в Турине — переговоры о новом контракте продолжаются с его отцом, который также является агентом футболиста.

В текущем сезоне турецкий нападающий провёл за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Кенана Йылдыза с туринским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.


