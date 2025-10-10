Скидки
Зимбабве — ЮАР. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Лучшая новость, которую я услышал сегодня». Турки Аль аш-Шейх — о продаже «МЮ»

«Лучшая новость, которую я услышал сегодня». Турки Аль аш-Шейх — о продаже «МЮ»
Аудио-версия:
Турки Аль аш-Шейх, Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, отвечающий за проведение в Саудовской Аравии крупнейших мировых спортивных событий, отреагировал на новость, что семья Глэйзеров рассматривает возможность продажи своей доли в «Манчестер Юнайтед» за сумму, превышающую £ 5 млрд (€ 5,75 млрд) — это более чем вдвое выше текущей рыночной стоимости клуба.

«Лучшая новость, которую я услышал сегодня, — это что «Манчестер Юнайтед» сейчас находится на продвинутой стадии завершения сделки по продаже новому инвестору. Надеюсь, он окажется лучше предыдущих владельцев», — написал Турки в социальных сетях.

Глэйзеры приобрели «Юнайтед» в 2005 году за £ 790 млн (€ 908,5 млн). Теперь они рассчитывают на значительную прибыль, учитывая планы клуба по строительству нового стадиона и рост его коммерческой привлекательности.

