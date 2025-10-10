Скидки
Зимбабве — ЮАР. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 10 октября

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 10 октября
Сегодня, 10 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 10 октября (время московское):

  • 17:00. Казахстан — Лихтенштейн;
  • 21:45. Франция — Азербайджан;
  • 21:45. Бельгия — Северная Македония;
  • 21:45. Косово — Словения;
  • 21:45. Северная Ирландия — Словакия;
  • 21:45. Швеция — Швейцария;
  • 21:45. Исландия — Украина;
  • 21:45. Германия — Люксембург.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
