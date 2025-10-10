Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 10 октября
Сегодня, 10 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 10 октября (время московское):
- 17:00. Казахстан — Лихтенштейн;
- 21:45. Франция — Азербайджан;
- 21:45. Бельгия — Северная Македония;
- 21:45. Косово — Словения;
- 21:45. Северная Ирландия — Словакия;
- 21:45. Швеция — Швейцария;
- 21:45. Исландия — Украина;
- 21:45. Германия — Люксембург.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
