Казахстан — Лихтенштейн: текстовая трансляция матча отбора на ЧМ-26 начнётся в 17:00 мск

Казахстан — Лихтенштейн: текстовая трансляция матча отбора на ЧМ-26 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 10 октября, состоится игра 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» в Астане. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 7-й тур
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Лихтенштейн
После пяти матчей в группе J Казахстан и Лихтенштейн занимают четвёртое и пятое место соответственно. Казахи набрали три очка, лихтенштейнцы — ноль.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
