Казахстан — Лихтенштейн: текстовая трансляция матча отбора на ЧМ-26 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 10 октября, состоится игра 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» в Астане. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти матчей в группе J Казахстан и Лихтенштейн занимают четвёртое и пятое место соответственно. Казахи набрали три очка, лихтенштейнцы — ноль.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).