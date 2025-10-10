Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зимбабве — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турки Аль аш-Шейх — о покупке «МЮ»: я не являюсь инвестором, и он не из моей страны

Турки Аль аш-Шейх — о покупке «МЮ»: я не являюсь инвестором, и он не из моей страны
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, отвечающий за проведение в Саудовской Аравии крупнейших мировых спортивных событий, Турки Аль аш-Шейх отреагировал на слух о том, что именно он станет новым инвестором «МЮ».

«Мой пост о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» означал одно: клуб находится на продвинутой стадии переговоров с новым инвестором. Хочу уточнить: я не являюсь этим инвестором, и он не из моей страны. Я написал это как болельщик, который хотел бы, чтобы сделка состоялась, хотя это может и не произойти», — написал Турки в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья Глэйзеров рассматривает возможность продажи своей доли в «Манчестер Юнайтед» за сумму, превышающую £ 5 млрд (€ 5,75 млрд).

Материалы по теме
«Лучшая новость, которую я услышал сегодня». Турки Аль аш-Шейх — о продаже «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android