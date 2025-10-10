Турки Аль аш-Шейх — о покупке «МЮ»: я не являюсь инвестором, и он не из моей страны

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, отвечающий за проведение в Саудовской Аравии крупнейших мировых спортивных событий, Турки Аль аш-Шейх отреагировал на слух о том, что именно он станет новым инвестором «МЮ».

«Мой пост о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» означал одно: клуб находится на продвинутой стадии переговоров с новым инвестором. Хочу уточнить: я не являюсь этим инвестором, и он не из моей страны. Я написал это как болельщик, который хотел бы, чтобы сделка состоялась, хотя это может и не произойти», — написал Турки в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья Глэйзеров рассматривает возможность продажи своей доли в «Манчестер Юнайтед» за сумму, превышающую £ 5 млрд (€ 5,75 млрд).