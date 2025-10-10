Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зимбабве — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотим продлить нашу серию». Садулаев — об отсутствии поражений у сборной России

«Хотим продлить нашу серию». Садулаев — об отсутствии поражений у сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев заявил, что российские футболисты хотят продлить беспроигрышную серию национальной команды.

— Сборная России не проигрывает более трёх лет. Серьёзный срок?
— Хотим продолжать побеждать, продлить нашу серию.

— Валерий Карпин говорит, что никак не оценивает серию из 20 матчей без поражений, потому что важно учитывать уровень команд, с которыми мы играли.
— Никто из нас не горит желанием проиграть (улыбается). Я хочу выигрывать со сборной каждый матч, — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Материалы по теме
«Всё возможно». Лечи Садулаев — о том, может ли сборная России выиграть Евро-2028
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android