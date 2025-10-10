«Хотим продлить нашу серию». Садулаев — об отсутствии поражений у сборной России

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев заявил, что российские футболисты хотят продлить беспроигрышную серию национальной команды.

— Сборная России не проигрывает более трёх лет. Серьёзный срок?

— Хотим продолжать побеждать, продлить нашу серию.

— Валерий Карпин говорит, что никак не оценивает серию из 20 матчей без поражений, потому что важно учитывать уровень команд, с которыми мы играли.

— Никто из нас не горит желанием проиграть (улыбается). Я хочу выигрывать со сборной каждый матч, — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.